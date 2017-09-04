قالت صحيفة إسرائيلية، يوم الأحد، أن الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني حسن نصر الله تنكر بزي "رجل أعمال" خلال زيارة سرية قام بها مؤخراً لمقابلة الرئيس بشار الأسد في دمشق.

ونسبت "القدس العربي" لصحيفة ""يديعوت أحرونوت" القول بأن "حسن نصر الله تنكر في زي رجل أعمال أثناء قيامه بزيارة سرية غير معلنة مع حراسه الشخصيين إلى دمشق"، لمقابلة الرئيس السوري بشار الأسد.

ويأتي مقال الصحفية الإسرائيلية، بعد أيام على تصريح نصر الله، نهاية آب الماضي، قال فيه ، أنا شخصيا ذهبت إلى الشام، والتقيت الرئيس بشار الأسد، وقلت له إن هذه العملية (اتفاق وقف إطلاق النار) هي الوحيدة التي ستكشف لنا مصير العسكريين اللبنانيين المخطوفين.

وعبّرت الصحيفة الإسرائيلية عن دهشتها واستغرابها من أن "إسرائيل كانت ترصد تحرك نصر الله، إلا أنها لم تتخذ أي خطوة لضربه، وقالت "يديعوت أحرونوت"، ان لدى إسرائيل عيونا تعمل لصالحها وتقوم بتتبع "حركة نصر الله، وتسعى لمعرفة تفاصيل تحركاته وتراقبه عن كثب، وبالفعل قامت بالإبلاغ عن تحركه الخارجي الأخير إلى سوريا، غير أن إسرائيل لم تستهدفه".

يشار إلى أن إسرائيل كانت اغتالت عباس موسوي، ثاني أمين عام لحزب الله في شباط 1992 باستهداف سيارته بصواريخ أطلقتها طائرات مروحية في بلدة جبشيت في جنوب لبنان، وخلفه في زعامة الحزب حسن نصر الله.

سيريانيوز