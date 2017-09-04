توقع محافظ دير الزور محمد إبراهيم سمرة، يوم الاثنين، إن الجيش النظامي سيصل إلى مدينة دير الزور المحاصر من تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) منذ سنوات، في غضون 48 ساعة.

ونقلت وكالة (رويترز) عن سمرة قولهـ ان "أبطال الجيش خلال 24 أو48 ساعة على الأكثر ويصلون إلى مشارف مدينة دير الزور ويفك الحصار عن هذه المدينة الصامدة".

وأوضح سمرة "حاليا قواتنا المسلحة وأبطال الجيش النظامي على مسافة حوالي ما بين 18 و20 كيلومترا فقط عن مدينة دير الزور"".

ومن جهتها، قالت وحدة الإعلام الحربي التابعة لـ"حزب الله" اللبناني إن التقدم الذي حققه الجيش النظامي يوم الأحد أدى إلى جعله وحلفائه على بعد نحو عشرة كيلومترات من المدينة، بعد أن كان على مسافة 30 كم يوم الجمعة، بعد السيطرة على جبل البشرى.

وكانت (رويترز) نقلت يوم السبت عن مصدر عسكري سوري لم تسمع قوله إن الجيش تقدم أيضا تجاه الشرق من السخنة على الطريق الرئيسي بين دمشق ودير الزور على امتداد طريق مواز للهجوم.

وكان النظامي حقق تقدماً ملحوظاً عقب سيطرته على مدينة السخنة مطلع الشهر الماضي، في إطار حملته لفك الحصار عن مدينة دير الزور، في وقت أطبق فيه الخناق على عناصر "داعش" في بلدة عقيربات شرق حماة والتي تعد مركز الإمداد الرئيسي للتنظيم.

يشار الى ان "داعش" يحاصر دير الزور منذ العام 2014، ويواجه حملة لطرده من المدينة، حيث تشن طائرات التحالف الدولي بقيادة واشنطن ضربات جوية على مواقعه في المدينة، إضافة لضربات ومعارك الجيش النظامي المدعوم من روسيا.

سيريانيوز