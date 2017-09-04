قادة دول بريكس: ندعم مساري استانا وجنيف لتسوية الأزمة السورية الاخبار المحلية شارك

أكد قادة دول مجموعة بريكس، يوم الاثنين، إن بلادهم تدعم بشكل كامل مساري أستانا وجنيف لتسوية الأزمة السورية.

وفي بيان مشترك لاجتماع القمة، دعا قادة بريكس إلى تشكيل تحالف دولي واسع لمكافحة الإرهاب. في وقت سابق من يوم الاثنين، افتتح الرئيس الصيني شي جين بينغ أعمال القمة التاسعة لدول مجموعة بريكس التي تستضيفها مدينة شيامين جنوب شرق الصين. ويحضر القمة رؤساء روسيا فلاديمير بوتين والبرازيل ميشال تامر وجنوب أفريقيا جاكوب زوما ورئيس الحكومة الهندي ناريندرا مودي. يذكر أن مجموعة بريكس تأسست بشكل رسمي عام 2006 وهي تتألف من البرازيل وروسيا والهند والصين وفي عام 2010 انضمت إليها جنوب أفريقيا. سيريانيوز

2017-09-04 12:12:49 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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