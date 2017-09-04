سقط قتلى وجرحى، يوم الأحد، جراء غارات نفذتها طائرات تابعة للتحالف الدولي بقيادة واشنطن على مناطق عدة في الرقة معقل تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش).

وقالت مصادر معارضة عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي ان، حوالي 11 شخصاً قضوا جراء الغارات، التي نفذتها طائرات التحالف خلال الـ24 ساعة الماضية، مشيرة الى ان الرقم مرشح للارتفاع نتيجة وجود حالات حرجة بين الجرحى.

وبينت المصادر ان الضربات الجوية استهدفت الأحياء الشرقية من مدينة الرقة.

ووثقت المصادر حجم ضحايا المعارك في الرقة خلال شهر آب، لافتة الى ان عدد القتلى من المدنيين خلال شهر آب وحده بلغ 500 شخص.

ويشن طيران التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة منذ عام 2014، ضد تنظيم "داعش"، غارات بشكل شبه يومي على مواقع التنظيم في المناطق الخاضعة ل سيطرته لاسيما الرقة ودير الزور, ما يؤدى الى سقوط قتلى بين المدنيين جراء تلك الغارات.

يشار الى ان التحالف الدولي اعترف, مؤخرا, بقتله 624 مدنياَ في سوريا والعراق, منذ بداية عملياته منذ عام 2014.

وترفض الحكومة السورية عمليات التحالف ضد "داعش" بسوريا, وتصف تدخله بأنه "غير شرعي", كما توجه اتهامات متكررة له بارتكابه مجازر بحق المدنيين خلال عملياته ومحاربة من يكافح الارهاب وتدمير البنى التحتية .

سيريانيوز