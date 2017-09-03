أدانت إيران, يوم الأحد, محاصرة المقاتلات الأمريكية قافلة تنظيم "الدولة الاسلامية" (داعش), القادمة من القلمون الغربي باتجاه ديرالزور , محذرة من كارثة انسانية في حال استمرت محاصرتها..

ونقلت قناة (rt) عن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي قوله ان الخطوة الأمريكية في محاصرة نساء وأطفال " غير منطقية", وهذه المحاولة تأتي "بهدف التأثير سلبا على انتصار الحكومة والمقاومة اللبنانية ".

وأشار المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، إلى أن "الحصار الجوي المفروض على نساء وأطفال في حافلات غير عسكرية ومقتل عدد من النساء الحوامل خلال اليومين الماضيين قد يتحول إن استمر إلى كارثة إنسانية ما سيؤدي إلى انتشار العنف في المنطقة".

وجاء ذلك عقب ساعات من اعلان التحالف بان قافلة "داعش" انقسمت إلى مجموعتين إذ بقيت مجموعة من الحافلات في الصحراء في حين عادت مجموعة أخرى إلى مناطق تسيطر عليها الحكومة..

واصدر التحالف بيانا يوم الجمعة، قال فيه إن قافلة مسلحي "داعش" عادت إلى الصحراء السورية بعدما ابلغ التحالف النظام عبر روسيا بأنه من غير المسموح أن تتوجه القافلة شرقا.

لكن "حزب الله" قال إن طائرات حربية أمريكية منعت القافلة من التحرك باتجاه وجهتها في منطقة تسيطر عليها "الدولة الإسلامية" ومنعت وصول أي مساعدات إلى الحافلات التي يوجد بين ركابها مسنون ومصابون ونساء حوامل.

وغادر تنظيم "داعش" وعائلاتهم منطقة القلمون منذ نحو أسبوع، باتجاه دير الزور, بمقتضى اتفاق لوقف إطلاق النار تم التوصل إليه مع "حزب الله", عقب 12 يوما من القصف والعمليات القتالية .

ولقي الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين الحزب وتنظيم "داعش" اعتراض العراق، خاصة وأنه سيتم نقل مسلحي التنظيم إلى مناطق قريبة من الحدود مع العراق, كما عبرت أطراف كردية وأيضا الولايات المتحدة الأميركية عن رفضها لنقل مسلحي داعش إلى الحدود العراقية.

سيريانيوز