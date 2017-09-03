اعلن التحالف الدولي, يوم الاحد, ان قافلة تنظيم "الدولة الاسلامية" (داعش) القادمة من القلمون على الحدود السورية اللبنانية, بموجب تسوية مع "حزب الله", انقسمت إلى مجموعتين.

واوضح التحالف, في بيان بالبريد الإلكتروني, نشرته وكالة (رويترز), ان "قافلة تابعة للتنظيم تحاول الوصول إلى أراض يسيطر عليها في سوريا انقسمت إلى مجموعتين إذ بقيت مجموعة من الحافلات في الصحراء في حين عادت مجموعة أخرى إلى مناطق تسيطر عليها الحكومة".

واضاف التحالف انه "سيراقب القافلة ويمنعها من دخول أراضي التنظيم وإن الحافلات الباقية في الصحراء والتي تضم مقاتلين وأسرهم تلقت الغذاء والماء".

وكانت مصادر اعلامية افادت امس السبت بأن العشرات من قافلة تنظيم "داعش" غادروا القافلة التي انطلقت من منطقة القلمون باتجاه دير الزور بشكل منفرد وعشوائي.

واصدر التحالف بيانا يوم الجمعة، قال فيه إن قافلة مسلحي داعش عادت الى الصحراء السورية بعدما ابلغ التحالف النظام عبر روسيا بانه من غير المسموح ان تتوجه القافلة شرقا.

لكن حزب الله قال إن طائرات حربية أمريكية منعت القافلة من التحرك باتجاه وجهتها في منطقة تسيطر عليها "الدولة الإسلامية" ومنعت وصول أي مساعدات إلى الحافلات التي يوجد بين ركابها مسنون ومصابون ونساء حوامل.

وغادر تنظيم "داعش" وعائلاتهم منطقة القلمون منذ نحو اسبوع، باتجاه دير الزور, بمقتضى اتفاق لوقف إطلاق النار تم التوصل اليه مع "حزب الله", عقب 12 يوما من القصف والعمليات القتالية .

ولقي الاتفاق الذي تم التوصل اليه بين الحزب وتنظيم "داعش" اعتراض العراق، خاصة وأنه سيتم نقل مسلحي التنظيم إلى مناطق قريبة من الحدود مع العراق, كما عبرت اطراف كردية وايضا الولايات المتحدة الاميركية عن رفضها لنقل مسلحي داعش الى الحدود العراقية.