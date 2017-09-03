ضحايا برصاص قنص و قذائف في الزهراء بحلب و السلمية بريف حماه الاخبار المحلية شارك

لقي, يوم الأحد, عدة أشخاص حتفهم وأصيب آخرون جراء تعرضهم لرصاص القنص في حي الزهراء بمدينة حلب و سقوط قذائف صاروخية في السلمية بريف حماة.

ونقلت وكالة (سانا) الرسمية, عن مصدر في شرطة محافظة حلب ,قوله ان "شخصا لقي حتفه جراء إصابته برصاص قنص في حي الزهراء بمدينة حلب". وأصيب منذ أيام 3 أشخاص من أسرة واحدة بينهم طفلة بجروح جراء سقوط قذيفة صاروخية في حي جمعية الزهراء بمدينة حلب الذي يتعرض بشكل متكرر لسقوط قذائف. وفي سياق اخر, قالت مصادر مؤيدة على صفحات التواصل الاجتماعي, ان ضحايا سقطوا نتيجة سقوط قذائف صاروخية على منازل المدنيين في السلمية بريف حماه الشرقي. وأضافت المصادر ان القذائف ادت لاحتراق خزان مازوت بينما حضرت اﻹطفائية ﻹخماد الحريق. وتتعرض عدد من المناطق الخاضعة لسيطرة النظام لاسيما دمشق وحلب ودير الزور ودرعا لسقوط قذائف هاون وصاروخية, في حين تشهد المناطق الخاضعة سيطرة المعارضة وتنظيم "داعش" لغارات مكثفة من الطيران الحربي بمساندة الطيران الروسي, الأمر الذي يؤدي إلى سقوط ضحايا. سيريانيوز

2017-09-03 20:12:32 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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