واصل الجيش النظامي, يوم الأحد, تصعيده العسكري على مواقع للمعارضة المسلحة في جوبر بدمشق وعين ترما بريفها , وسط احتدام المواجهات , رغم اتفاق وقف اطلاق النار الذي تم التوصل اليه بين المعارضة والجانب الروسي في اب الماضي.

وقالت عدة مصادر على مواقع التواصل الاجتماعي, ان الجيش النظامي قصف بالصواريخ والمدفعية عدة مواقع وكتل أبنية لمقاتلين مسلحين من تنظيم "جبهة النصرة" و"فيلق الرحمن" في جوبر بدمشق و عين ترما في الغوطة الشرقية بريف دمشق.

وأضافت المصادر أن اشتباكات عنيفة دارت بين الجيش النظامي و المسلحين وسط محاولات الجيش النظامي لاقتحام محور جوبر و بلدة عين ترما.

وشهدت عدة مناطق بالغوطة الشرقية وجوبر مواجهات عنيفة وعمليات قصف, اسفرت عن سقوط ضحايا, رغم توصل المعارضة لاتفاق مع الجانب الروسي في اب الماضي, يقضي بوقف اطلاق النار في المنطقة, عقب عملية عسكرية بدأها النظامي في حزيران الماضي.

ويخضع حي جوبر في شمال شرق دمشق وبلدات وريف الغوطة الشرقية المجاورة إلى الشرق من دمشق لسيطرة عدة فصائل معارضة مثل "جيش الاسلام", "فيلق الرحمن", "جبهة النصرة" طوال معظم فترات الصراع الممتد منذ ستة أعوام.