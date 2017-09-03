أطلقت الشركة السورية للاتصالات عرضاً خاصاً بمناسبة عيد الأضحى، حيث ينقسم العرض إلى شقين الأول متعلق برفع سرعة البوابات المركبة, والثاني حسم 50% على أجور الاشتراك الشهرية للبوابات.

وأفادت صحيفة (تشرين) الحكومية, في عددها الصادر يوم الأحد, نقلاً عن مصادر خاصة بالشركة أن عرض مؤسسة الاتصالات ينقسم إلى شقين, الأول منه خاص برفع سرعة البوابات المركبة حيث يوفر المشترك الذي يقوم برفع سرعة بوابته من 256 كيلوبايت/ثا إلى 512 كيلوبايت/ثا ما قيمته 35.71 بالمئة بحيث يصبح الأجر الشهري 900 ليرة عوضاً عن 1400 ليرة، كما يوفر المشترك الذي يقوم برفع سرعة بوابته من 256 كيلوبايت/ثا إلى 1 ميغابايت/ثا ما قيمته 31.58 بالمئة بحيث يصبح الأجر الشهري 1300 ليرة بدلاً من 1900 ليرة.

وأضافت المصادر أن المشترك الذي يقوم برفع سرعة بوابته من 512 كيلوبايت/ثا إلى 1 ميغابايت/ثا يوفر ما قيمته 31.58 بالمئة بحيث يصبح الأجر الشهري 1300 ليرة بدلاً من 1900 ليرة ، ويوفر المشترك الذي يقوم برفع سرعة بوابته من 256 كيلوبايت/ثا إلى 2 ميغابايت/ثا ما قيمته 35.48بالمئة بحيث يصبح الأجر الشهري 2000 ليرة بدلاً من 3100 ليرة.

وتابع أن المشترك الذي يقوم برفع سرعة بوابته من 512 كيلوبايت/ثا إلى 2 ميغابايت/ثا يوفر ما قيمته 35.48بالمئة بحيث يصبح الأجر الشهري 2000 ليرة بدلاً من 3100 ليرة، ويوفر المشترك الذي يقوم برفع سرعة بوابته من 1 ميغابايت/ثا إلى 2 ميغابايت/ثا ما قيمته 35.48بالمئة بحيث يصبح الأجر الشهري 2000 ليرة بدلاً من 3100 ليرة.



وعن الشق الثاني للعرض والخاص بالاشتراكات ببوابات جديدة, بين المصدر ان العرض يتضمن حسم نسبة 50 بالمئة على أجور الاشتراك الشهرية للبوابات.



وأشارت المصادر إلى انه يمكن الاستفادة من العرض المذكور حتى تاريخ 14/9/2017، منوهةً إلى أنه سيتم تطبيق الحسومات المذكورة في هذا العرض في الدورة الهاتفية السادسة للعام الحالي أي خلال شهري (تشرين الثاني – كانون الأول).

يذكر أن السورية للاتصالات أعلنت مرارا عن إطلاق عدة عروض ترويجية لفترات حددتها متضمنة جملة من التخفيضات للمشتركين على خدمات الانترنت والمكالمات الخلوية والقطرية.

سيريانيوز