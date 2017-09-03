نفت جامعة دمشق صدور أي قرار يسمح بتداول الاراكيل في مقاصف الجامعات, متوعدة بإجراءات صارمة تصل للإغلاق بحق أي مخالفات من قبل المقاصف.

واوضحت عضو لجنة المقاصف والطبابة في جامعة دمشق خولة بشارة في تصريح لصحيفة (الوطن) المحلية, ان الحديث عن تداول الأراكيل في مقاصف الجامعة ومطاعمها غير صحيح.

وهددت بشارة باتخاذ اجراءات عقابية تصل "للاغلاق بحق اي مخالفات من المقاصف على صعيد ضبط تداول الاراكيل او ما يخل بقواعد النظافة في كليات الجامعة، علما ان لدى كليات جامعة دمشق 20 مقصفاً في كليات دمشق".

ونوهت بشارة بأهمية "الالتزام بالنظافة والتعقيم واستعمال الكفوف اليومية في أماكن تقديم الطعام تحت طائلة إغلاق المنشأة"، مشيرة الى "السماح ببقاء المقاصف لمدة ساعة بعد انتهاء الدوام الرسمي حتى الرابعة عصرا كاقصى حد".

و صدور في وقت سابق قرار بمنع استخدام الشدة وعرض المباريات في المقاصف تحت طائلة العقوبة مع وجود اجراءات مشددة تجاه المخالفين.