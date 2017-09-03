كشفت مجلة "دير شبيغل" الألمانية، أن نحو 60 مقاتلا من "جبهة النصرة" الإرهابية يقيمون حاليا في ألمانيا.

وقالت المجلة في عددها الصادر يوم السبت، إنه "استنادا إلى معلومات سلطات أمنية أن أنصارا من جماعة "لواء أويس القرني" جاءوا إلى ألمانيا كلاجئين".

وقاتل هذا اللواء في بادئ الأمر إلى جانب "الجيش الحر"، ثم انتقل بعد ذلك للقتال في صفوف "جبهة فتح الشام" أو "جبهة النصرة "سابقاً.

وبحسب التقرير، شارك هؤلاء المقاتلون في "مذابح متعددة بحق أسرى مدنيين وجنود سوريين".

وذكرت المطبوعة ان السلطات المختصة في ألمانيا تجري حاليا تحقيقات ضد 25 مقاتلا في هذا اللواء، كما ترجح السلطات الألمانية وجود أكثر من 30 مقاتلا آخر من "جبهة النصرة" في ألمانيا، إلا أنه لم يتم تحديد هوية الكثير منهم بشكل قاطع.

وبحسب بيانات "دير شبيغل"، أسست الهيئة الاتحادية لحماية الدستور أو مايعرف بالاستخبارات الداخلية مجموعة عمل لتعقب المشتبه بهم.

يشار إلى أن السلطات الألمانية اعتقلت عدداً من اللاجئين السوريين بتهمة الانتماء لـ"جبهة النصرة".

وكان أكثر من مليون لاجئ وصلوا إلى ألمانيا خلال عام 2015 ، ثلثهم تقريباً من سوريا، وفق الأرقام الرسمية.

سيريانيوز