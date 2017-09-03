حطم البريطاني لويس هاميلتون سائق مرسيدس رقم ميكايل شوماخر بانطلاقه من المركز الأول للمرة الـ69 في مسيرته في بطولة العالم للفورمولا وان بعد تصدره التجارب الرسمية على حلبة مونزا تحت أمطار غزيرة.

وسجل هاميلتون 1:34,660 دقيقة بمعدل سرعة بلغ 220,313 كلم/ساعة متقدماً على سائقي ريد بول الهولندي ماكس فيرشتابن (1:36,113 د) والأسترالي دانيال ريكياردو (1:36,841 د)، ليتفوق على شوماخر الفائز مع فيراري بخمسة ألقاب متتالية بين 2000 و2004 والسائق الأكثر فوزًا في مونزا (5 مرات).



وبات في رصيد هاميلتون 69 انطلاقًا من المركز الأول مقابل 68 لشوماخر بطل العالم 7 مرات، و65 للبرازيلي الراحل أيرتون سينا و48 لغريمه الألماني سيباستيان فيتل.



ويلف الغموض الوضع الصحي لميكايل شوماخر (48 عامًا) الراقد في منزله بسويسرا منذ تعرضه لإصابة خطيرة في رأسه خلال حادث تزلج في كانون الأول 2013.



لكن هاميلتون (32 عاماً) سينطلق الأحد أمام الكندي اليافع لانس سترول (وليامس مرسيدس) البالغ 18 عاماً والفرنسي إستيبان أوكون (فورس أنديا مرسيدس) بعد عقوبتي ارجاع لفيرشتابن وريكياردو لاستخدامهما قطعاً جديدة في المحرك، إذ أرجع فيرشتابن 20 مركزاً وريكياردو 25 مركزاً.



وبعد تحطيمه رقم شوماخر، يأمل هاميلتون في ازاحة الألماني الآخر فيتل عن صدارة الترتيب العام في معقل فريقه فيراري، إذ قلص بفوزه الأخير في بلجيكا الفارق معه إلى 7 نقاط.



ولطالما تألق هاميلتون، بطل العالم لأعوام 2008 و2014 و2015، على الحلبة الإيطالية حيث فاز في ثلاث مناسبات (2012 و2014 و2015) وانطلق من المركز الأول في الأعوام الثلاثة الأخيرة.



وسينطلق سائقا فيراري فيتل والفنلندي كيمي رايكونن من المركزين الخامس والسادس على التوالي، وراء الفنلندي فالتيري بوتاس (مرسيدس) الرابع.



ويملك فيتل 220 نقطة بعد 12 مرحلة مقابل 213 لهاميلتون و179 لزميل الأخير الفنلندي فاليتري بوتاس، وذلك قبل ثماني مراحل على نهاية الموسم الذي يختتم في جائزة أبوظبي الكبرى.