تأهل منتخب المكسيك إلى نهائيات كأس العالم المقررة في روسيا عام 2018 بعد فوزه على ضيفه منتخب بنما 1-صفر في مكسيكو ضمن الدور الحاسم من تصفيات منطقة الكونكاكاف (أميركا الشمالية والوسطى والكاريبي).

ورفع منتخب المكسيك رصيده إلى 17 نقطة فضمن أحد المراكز الثلاثة الأولى المؤهلة مباشرة إلى النهائيات بغض النظر عن نتائجه في الجولات الثلاث المتبقية، ليلحق بمنتخبات البرازيل وإيران واليابان وروسيا المضيف.



وتتأهل المنتخبات الثلاثة الأولى في منطقة الكونكاكاف مباشرة إلى النهائيات، في حين يخوض صاحب المركز الرابع مباراتي ملحق مع خامس التصفيات الآسيوية.



وكان هدف هيرفينغ لوزانو جناح آيندهوفن الهولندي كافياً لقيادة منتخب بلاده إلى النهائيات حين تابع في الدقيقة 53 كرة برأسه في مرمى الحارس خوسيه كالديرون.



وخسرت الولايات المتحدة على أرضها أمام كوستاريكا بهدفين لاورينا (30 و82).



وكذلك خسرت ترينيداد وتوباغو أمام هندوراس بهدف لجونز (67 من ركلة جزاء) مقابل هدفين للوبيز (7) واليس (17).



ورفعت كوستاريكا الثانية رصيدها إلى 14 نقطة، وتجمد رصيد الولايات المتحدة الثالثة عند 8 نقاط، بفارق الأهداف امام هندوراس التي باتت رابعة بفارق نقطة أمام بنما، وتأتي ترينيداد وتوباغو أخيرة بثلاث نقاط.



وتعقد بالتالي موقف الولايات المتحدة الباحثة عن التأهل الثالث على التوالي إلى المونديال، وستكون مباراتها ضد مضيفتها هندوراس شبه حاسمة، علماً أنها اكتسحت هندوراس على أرضها بسداسية نظيفة ذهاباً.