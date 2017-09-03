منيت الجزائر بخسارة موجعة على أرض زامبيا 1-3 في الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثانية المؤهلة الى نهائيات مونديال 2018 في روسيا، ففقدت منطقيا حظوظ التأهل.

وسجل للفائز براين مويلا (6 و32) والبديل اينوك مويبو (88)، وللخاسر ياسين براهيمي (53).



وتجمد رصيد الجزائر التي غاب عنها صانع ألعابها رياض محرز، عند نقطة يتيمة من 3 مباريات، مقابل 9 لنيجيريا المتصدرة والتي سحقت الكاميرون 4-صفر الجمعة.



ويتأهل أبطال المجموعات الخمس في الدور الثالث مباشرة إلى نهائيات روسيا الصيف المقبل.



وكانت الجزائر ممثلة العرب الوحيدة في آخر نسختين من المونديال في جنوب أفريقيا 2010 والبرازيل 2014.



ورفعت زامبيا التي أكملت المباراة بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 56 إثر طرد فاشن ساكالا، رصيدها إلى 4 نقاط في المركز الثاني بفارق نقطتين امام الكاميرون.