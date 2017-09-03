إسبانيا تسحق إيطاليا بثلاثية بيضاء وصربيا تقترب من بلوغ نهائيات روسيا 2018 اخبار الرياضة شارك

حقق المنتخب الإسباني فوزاً ثميناً على حساب إيطاليا 3-صفر بملعب سانتياغو بيرنابيو في قمّة المجموعة السابعة من التصفيات الأوروبية المؤهلة لمونديال روسيا 2018.

ورفعت إسبانيا، بطلة 2010، رصيدها إلى 19 نقطة من 7 مباريات منفردة بالصدارة بفارق 3 نقاط عن إيطاليا بطلة العالم أربع مرات التي منيت بخسارتها الأولى بالتصفيات.



وكانت مباراة الذهاب انتهت بالتعادل 1-1 في تشرين الثاني 2016، فقطعت إسبانيا شوطاً كبيراً نحو نهائيات روسيا، إذ يتأهل صاحب المركز الأول مباشرة إلى النهائيات، بينما سيتعين على أفضل ثمانية منتخبات تحل في المركز الثاني في المجموعات التسع خوض ملحق فاصل لحسم البطاقات الأربع المتبقية.



ولم تخسر إسبانيا في آخر 60 مباراة في تصفيات كأس العالم محققة 47 فوزاً و13 تعادلاً، فيما منيت إيطاليا بخسارتها الأولى في التصفيات منذ 57 مباراة، وتحديداً أمام سلوفينيا في تشرين الأول 2004. وهي أقسى هزيمة لإيطاليا في التصفيات على غرار سقوطها أمام البرتغال صفر-3 عام 1957.



على ملعبه سانتياغو برنابيو في مدريد، افتتح إيسكو التسجيل من ضربة حرة جميلة إلى يمين الحارس جانلويجي بوفون (13).



وعكر إيسكو أمسية بوفون الذي خاض مباراته الدولية الـ170، الخامس على لائحة اللاعبين الأكثر خوضاً للمباريات الدولية بحسب موقع الاتحاد الدولي، بعد المصريين أحمد حسن (184) وحسام حسن (178)، المكسيكي كلاوديو سواريز (177) والحارس السعودي محمد الدعيع (172) وجميعهم قد اعتزلوا.



وفي ظل سيطرة إسبانية، استلم إيسكو من إينيستا على مشارف المنطقة، فأطلقها يسارية أرضية جميلة إلى يسار بوفون مسجلاً هدفه الثاني (40)، ليصبح أول لاعب إسباني يسجل هدفين في مباراة واحدة من خارج المنطقة منذ عام 2004.



وفي الشوط ثاني أبدت إيطاليا رغبة إضافية بالهجوم لتقليص الفارق، لكن الحارس دي خيا حرمها ذلك لتلحق إسبانيا بها خسارة قاسية، فبعد 5 دقائق من نزوله بديلاً لإينيستا، سجل ألفارو موراتا هدف إسبانيا الثالث من مسافة قريبة في المرمى الخالي بعد هدية من المدافع سيرخيو راموس من الجهة اليمنى (77).



وفي المجموعة عينها، حققت ألبانيا الثالثة فوزاً متوقعاً على ضيفتها ليشتنشتاين المتواضعة 2-صفر.



وفي المجموعة الرابعة، تعادلت جمهورية ايرلندا للمرة الثالثة على التوالي مع مضيفتها جورجيا وصيفة القاع 1-1 في تبيليسي، فانفردت صربيا في الصدارة بفوزها السهل على ضيفتها مولدافيا متذيلة الترتيب 3-صفر في بلغراد.



وقلصت ويلز الثالثة الفارق إلى نقطتين مع ايرلندا بفوزها المتأخر على ضيفتها النمسا الرابعة (8 نقاط)، بهدف لاعب ليفربول الانكليزي اليافع بنجامين وودبورن (17 عاماً) في مباراته الدولية الأولى وذلك بعد 5 دقائق على نزوله (74).



وفي المجموعة التاسعة، حققت فنلندا وصيفة القاع فوزها الأول بعد 5 خسارات متتالية على حساب ايسلندا الثانية 1-صفر في تامبيري، مقدمة خدمة كبيرة لكرواتيا التي توقفت مباراتها مع ضيفتها كوسوفو الأخيرة بعد أقل من نصف ساعة على انطلاقها بسبب هطول امطار غزيرة في زغرب، لتقام مجدداً الأحد بحسب ما أعلن الاتحاد الدولي (فيفا).



وتجمد رصيد ايسلندا عند 13 نقطة بالتساوي مع كرواتيا، فيما استغلت أوكرانيا تأجيل مباراة كرواتيا على أكمل وجه لتتصدر مع 14 نقطة بعد فوزها الهام على ضيفتها تركيا 2-صفر بهدفي أندري يارمولنكو (18 و42). سيريانيوز 2017-09-03 12:51:36 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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