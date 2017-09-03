أخلت السلطات الأمريكية، يوم السبت، أكثر من 500 منزل إثر حريق ضخم الته أكثر من ألفي هكتار في مدينة لوس أنجلوس ثاني أكبر مدن الولايات المتحدة.

ونقلت وسائل إعلام عن رئيس بلدية لوس أنجلوس إريك غارسيتى قوله، ان "الحريق الذي يطلق عليه اسم لا تونا كانيون التهم حتى الآن أكثر من ألفي هكتار من المساحات الخضراء وهو أضخم حريق في تاريخ المدينة".

من جهتها قالت إدارة الإطفاء في لوس أنجلوس، إنها أخلت كإجراء احترازي أكثر من 500 منزل توزعت كالآتي: 300 منزل في ضاحية بوربانك حيث تقع استوديوهات "ديزني" و"وورنر بروس" و180 منزلا في مدينة لوس أنجلوس نفسها، و250 منزلا في بلدية غليندل المجاورة.

وأضافت أنها غير قادرة على التكهن بجميع المناطق المعرضة للخطر لأن اتجاه النيران غير منتظم بسبب قوة الرياح.

وأصدر مكتب الأرصاد الجوية تحذيرا في المنطقة حتى مساء السبت مع توقعات بارتفاع درجة الحرارة عن 37.8 درجة مئوية مع هبوب رياح عاتية وانخفاض نسبة الرطوبة.

ويشارك أكثر من 500 إطفائي في مكافحة الحريق، ويتوقع أن يؤازرهم 100 آخرون سيعودون في الساعات المقبلة إلى لوس أنجلوس من هيوستن بولاية تكساس حيث يشاركون في عمليات الإنقاذ بعد الإعصار "هارفي".

يشار إلى أن مناطق جنوب كاليفورنيا وشمال لوس أنجلوس، شهدت العام الماضي حرائق ضخمة أجبرت مئات الأشخاص على مغادرة منازلهم.

سيريانيوز