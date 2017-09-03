واصل المصنف أول الاسباني رافايل نادال والثالث السويسري روجيه فيدرر، مسيرتهما في بطولة الولايات المتحدة المفتوحة، آخر البطولات الأربع الكبرى في كرة المضرب هذا الموسم، ببلوغ كل منهما الدور الرابع.

وتفوق الاسباني على الأرجنتيني ليوناردو ماير المصنف 59 عالمياً بنتيجة 6-7 (3-7)، 6-3، 6-1، و6-4. وسيلتقي "الماتادور" الفائز بلقب البطولة الأميركية عامي 2010 و2013، في الدور المقبل الأوكراني ألكسندر دولغوبولوف الفائز على الصربي فيكتور ترويسكي بثلاث مجموعات 6-1، 6-صفر، و6-4.



وكما في لقاء الدور الثاني أمام الياباني تارو دانيال المصنف 121 عالمياً، احتاج نادال إلى بعض الوقت للدخول في إيقاع المباراة.



وكان الشوط السابع من المجموعة الثاني نقطة تحول، اذ تمكن نادال من كسر إرسال منافسه بعد خمس محاولات فاشلة لذلك في الشوط الذي امتد عشر دقائق. وبعد هذا الشوط، لم يتمكن ماير من الفوز سوى في خمسة أشواط على امتداد المجموعات الباقية.



إلى ذلك، واصل فيدرر الفائز بالبطولة الأميركية خمس مرات متتالية بين عامي 2004 و2008، مسيرته التي قد تجمعه بنادال في نصف النهائي، بفوزه على الاسباني فيليسيانو لوبيز 6-3، 6-3، و7-5.



ويلتقي فيدرر في الدور الرابع المخضرم الألماني فيليب كولشرايبر المصنف 33 عالمياً، الذي فاز في الدور الثالث على الأسترالي جون ميلمان 7-5 و6-2 و6-4.



وتفوق فيدرر على كولشرايبر في 11 مواجهة سابقة جمعت بينهما.



وتمكن السويسري في الدور الثالث من الفوز بثلاث مجموعات نظيفة للمرة الأولى في البطولة المقامة على ملاعب فلاشينغ ميدوز في نيويورك، بعدما حقق فوزين من خمس مجموعات في الدور الأول والثاني، وذلك للمرة الأولى في بطولة كبرى.



ويحمل فيدرر الرقم القياسي في عدد ألقاب البطولات الكبرى مع 19 لقباً، آخرها هذه السنة بطولتي أستراليا المفتوحة وويمبلدون الانكليزية.