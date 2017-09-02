رفعت ​السلطات الأميركية, يوم السبت, ​ الحصانة الدبلوماسية عن مبنى الممثلية التجارية الروسية في ​واشنطن​, وذلك بعد ساعات على احتجاج موسكو على خطط السلطات الأمريكية تفتيش هذه الممثلية.









واكد رئيس الدائرة الصحفية في السفارة الروسية في الولايات المتحدة الاميركية نيكولاي لاخونين, في تصريحات صحفية, ان "التفتيش تقوم به رسميا وزارة الخارجية الأمريكية"، موضحا أنه تم تبليغ الجانب الروسي عن ذلك مسبقا. وأضاف أن "موظفي البعثة التجارية سيعملون من الآن فصاعدا في مبنى السفارة الروسية، لمتابعة مهامهم، حيث انتقلت الممثلية".



وكانت بدأت السلطات الأميركية إجراءات تفتيش مقر الممثلية التجارية الروسية في واشنطن، بعد انتهاء المهلة التي منحت لإخلاء المبنى.



وانتقدت وزارة الخارجية الروسية خطط "التفتيش غير القانوني" لمساكن الدبلوماسيين الروس، قائلة إنه "إجراء عدائي غير مسبوق" يمكن أن تستخدمه أجهزة أمريكية خاصة في "استفزازات مناهضة لروسيا" عن طريق "زرع مواد خطرة".



وكانت واشنطن طلبت من روسيا إغلاق قنصليتها في مدينة سان فرانسيسكو وملحقتين دبلوماسيتين في نيويورك وواشنطن.



وجاءت هذه الخطوة في أعقاب طلب موسكو من واشنطن تخفيض موظيفها في روسيا بـ755 موظفا في تموز .







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