تحطمت, يوم السبت, طائرة من طراز "آن - 2" أثناء قيامها بتحليق استعراضي في ضواحي موسكو, ما ادى الى مقتل قائديها.

وأوضح مصدر في خدمة الطوارئ، حسب وسائل اعلام روسية، أنه جرت اليوم في ضواحي موسكو تحليقات استعراضية في ذكرى إنتاج أول طائرة من طراز "آن-2". وخلال أحد التحليقات على ارتفاع منخفض، فقد الطيار السيطرة على طائرته فاصطدمت بالأرض, وبعد سقوطها تشظت الطائرة واندلعت فيها النيران.

وأضاف المصدر ان "الطائرة سقطت على الأرض أمام المشاهدين، فقتل شخصان كانا على متنها، من دون أن يصاب أي من المشاهدين بأذى"، مشيرا إلى أن الحادث "وقع بعد أن لامست الطائرة الأرض بأحد جناحيها خلال تنفيذها مناورة معقدة".

من جهتها, افادت وكالة (سبونتيك) نقلا عن مصدر لم تسمه, ان سبب تحطم الطائرة في معرض "بالاشيخا"، يعتقد بانه خطأ طيار أثناء القيام بمناورات التمارين الرياضية".

يذكر أن طائرة "آن-2" هي طائرة خفيفة متعددة الوظائف من العهد السوفيتي، تستخدم في الزراعة، والرياضة ونقل الشحنات والركاب، كما يستخدمها سلاح الجو في عدد كبير من دول العالم.

وجرى التحليق الأول لهذه الطائرة عام 1947.

سيريانيوز