روسيا تحتج على خطط أمريكية لتفتيش بعثتها التجارية أخبار العالم شارك

استدعت وزارة الخارجية الروسية دبلوماسيا أمريكيا في موسكو لتسليمه مذكرة احتجاج على خطط السلطات الأمريكية تفتيش البعثة التجارية الروسية في واشنطن والتي من المقرر أن تغلق أبوابها قريبا.









وجاء في بيان للوزارة أن الدبلوماسي الذي تم استدعاؤه هو أنتوني غودفري، والذي يشغل منصب نائب رئيس بعثة بحسب موقع السفارة الأمريكية على الانترنت.



وانتقدت وزارة الخارجية الروسية خطط "التفتيش غير القانوني" لمساكن الدبلوماسيين الروس، قائلة إنه "إجراء عدائي غير مسبوق" يمكن أن تستخدمه أجهزة أمريكية خاصة في "استفزازات مناهضة لروسيا" عن طريق "زرع مواد خطرة".



وكانت واشنطن طلبت من روسيا إغلاق قنصليتها في مدينة سان فرانسيسكو وملحقتين دبلوماسيتين في نيويورك وواشنطن.



وجاءت هذه الخطوة في أعقاب طلب موسكو من واشنطن تخفيض موظيفها في روسيا بـ755 موظفا في تموز .



بي بي سي

2017-09-02 20:30:02 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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