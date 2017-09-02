أعلنت وزارة الدفاع الروسية، السبت, أن قوات من الجيش النظامي تمكنت من استعادة السيطرة على بلدة عقيربات في ريف حماة بدعم من الطيران الروسي.













ونقلت وكالة "نوفوستي" عن وزارة الدفاع الروسية قولها في بيان: "حررت القوات السورية ووحدات المتطوعين مدينة عقيربات الهامة من الناحية الاستراتيجية، فقد نفذت عملية تم خلالها تصفية مجموعة كبيرة من مسلحي تنظيم (داعش) في ريف حماة الشرقي، وذلك بدعم فعال من القوات الجوية الروسية".



وأوضحت الوزارة أن "وحدات من فرقة الدبابات الرابعة التابعة للقوات الحكومية السورية بالتعاون مع أجزاء من فرقة المتطوعين الخامسة وقوات المخابرات العسكرية، تمكنت من تحرير بلدة عقيربات".



ووفقا للبيان، فقد دمرت الطائرات الروسية نقاط الدفاع والمدرعات التابعة للإرهابيين، بالإضافة إلى مواقع إطلاق النار المدفعية، ومراكز القيادة والاتصال التابعة لهم.



وتابع البيان "وهكذا، تم القضاء على آخر معقل رئيسي لمقاومة الإرهابيين في الجزء الأوسط من سوريا.. في الوقت الحاضر، تقضي وحدات الجيش السوري على بقايا الجماعات الإرهابية من (داعش).. إذ عقيربات محكمة الحصار".



كما حرر الجيش النظامي 12 قرية بريف حماه بمساحة تبلغ خمسة أضعاف مدينة الرقة، مقلصين المساحة التي يسيطر عليها التنظيم المذكور بريف حماة إلى 10 كيلومتراً مربع فقط.



وتعدّ بلدة عقيربات مركز ثقل التنظيم في المنطقة ومنطلقا لهجماته باتجاه مواقع الجيش السوري في ريف حماه الشرقي والطريق الواصل بين حلب - حماة.



يشار الى ان الجيش النظامي استعاد الجمعة 9 قرى في ريف السلمية الشرقي بحماة.







سيريانيوز