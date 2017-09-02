أفادت مصادر اعلامية بأن العشرات من قافلة تنظيم "داعش" الإرهابي غادروا القافلة التي انطلقت من منطقة القلمون الواقعة على الحدود السورية مع لبنان باتجاه دير الزور بشكل منفرد وعشوائي.









واضافت المصادر أن بعض مسلحي تنظيم داعش يغادرون الحافلات التي تقلهم ويستقلون سيارات نقل مع عائلاتهم وكل عائلة منهم تسلك مسارا مختلفا بغية الوصول إلى مواقع التنظيم المتبقية على الأراضي السورية.







وانطلقت قافلة لمسلحي داعش من القلمون الى منطقة البوكمال في محافظة دير الزور بموجب اتفاق أبرم بين حزب الله اللبناني والتنظيم بعد مرور نحو 12 يوما من القصف والعمليات القتالية الضارية، مكّن مسلحو التنظيم وعائلاتهم من مغادرة الحدود اللبنانية – السورية إلى مناطق سيطرتهم شرق سوريا.



ووجه الاتفاق بالرفض من قبل اطراف عراقية وكردية وعبرت ايضا الولايات المتحدة الاميركية عن رفضها لنقل مسلحي داعش الى الحدود العراقية.



وكان التحالف الدولي ضد تنظيم "داعش" اصدر بيانا يوم الجمعة، قال فيه إن قافلة مسلحي داعش عادت الى الصحراء السورية بعدما ابلغ التحالف النظام عبر روسيا بانه من غير المسموح ان تتوجه القافلة شرقا.



وأوضح التحالف بأن الولايات المتحدة والعراق "لم تكن طرفا" في الاتفاق الذي جرى بين حزب الله وداعش والنظام السوري، وان التحالف سيستمر باتخاذ التدابير اللازمة في اي زمان وكل مكان ضد داعش مع الحفاظ على حياة المدنيين.



وقامت قوات اميركية قبل يومين بقصف الطريق الذي تسلكه القافلة عند الحدود الادارية لمحافظة دير الزور واوقفت تقدمها باتجاه البوكمال على الحدود العراقية.



سيريانيوز