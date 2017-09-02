قال وزير الخارجية الفرنسي يوم الجمعة إنه يريد من القوى الكبرى الاتفاق على جدول زمني لفترة انتقالية تُفرض على السوريين و استبعد أي دور للرئيس بشار الأسد الذي قال إنه ”قتل“ جزءا من شعبه.

وتأتي تصريحات جان إيف لو دريان متباينة مع موقف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون المعلنة الذي طلب إسقاط المطالب برحيل الأسد كشرط مسبق للمحادثات.

وكان دريان يشغل منصب وزيرا للدفاع في عهد الرئيس السابق فرانسوا أولوند.

وقال لو دريان لإذاعة "أر.تي.إل" ”لا يمكن أن يكون الأسد جزءا من الحل. الحل هو التوصل مع كل الأطراف إلى جدول زمني لانتقال سياسي سيمكن من وضع دستور جديد وإجراء انتخابات“.

وتابع ”لا يمكن أن يتم الانتقال في وجود بشار الأسد الذي قتل جزءا من شعبه ودفع ملايين السوريين إلى مغادرة“ وطنهم.

وكالات

