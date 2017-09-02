أكد "حزب الله" اللبناني يوم السبت، أن منع طائرات التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة الامريكية، الباصات التي تقل مسلحي تنظيم "داعش" وعائلاتهم التي غادرت الحدود اللبنانية السورية، من التحرك، ومحاصرتها وسط الصحراء يعرض المدنيين للموت المحتم.

وأضح "حزب الله" في بيان نشره عبر صفحته الرسمية على (تويتر) أن "طائرات التحالف تمنع تحرك الباصات وتمنع وصول المساعدات الإنسانية للعائلات والمرضى والجرحى وكبار السن", مضيفاً أن "على المجتمع الدولي التدخل لأنه في حال تعرضت الباصات للقصف فإن هذا سيعرض المدنيين للقتل".

وأشار البيان الى أن "المسؤولية الكاملة جراء هذا تقع على الأمريكيين وحدهم", لافتا الى أن "النظام السوري وحزب الله وفيا بالتزامهما القاضي بعبور الباصات من مناطق النظام دون التعرض لهم".

وتابع البيان ان "ما يعلل به الأمريكيون موقفهم من أنهم لايريدون السماح لمسلحي "داعش" من الوصول إلى دير الزور، لانهم جديون في محاربة هذا التنظيم، يناقضه مساعدتهم لأكثر من ألف من مقاتلي التنظيم وبالأخص الاجانب منهم، بالهروب من مدينة تلغفر واللجوء إلى منطاق الكردية في شمال العراق".

وكان التحالف الدولي ضد تنظيم "داعش" اصدر بيانا يوم الجمعة، قال فيه إن قافلة مسلحي داعش عادت الى الصحراء السورية بعدما ابلغ التحالف النظام عبر روسيا بانه من غير المسموح ان تتوجه القافلة شرقا.

وتتواجد القافلة موجودة في المنطقة بين حيميمة والسخنة في الصحراء السورية, بحسب البيان.

وأوضح التحالف بأن الولايات المتحدة والعراق "لم تكن طرفا" في الاتفاق الذي جرى بين حزب الله وداعش والنظام السوري، وان التحالف سيستمر باتخاذ التدابير اللازمة في اي زمان وكل مكان ضد داعش مع الحفاظ على حياة المدنيين.

وكانت قافلة من مسلحي داعش توجهت الاسبوع الماضي من الحدود اللبنانية السورية باتجاه دير الزور وفق تسوية تمت بين حزب الله وداعش لاخلاء المناطق الحدودية من تواجد الاخيرة.

ووجه الاتفاق بالرفض من قبل اطراف عراقية وكردية وعبرت ايضا الولايات المتحدة الاميركية عن رفضها لنقل مسلحي داعش الى الحدود العراقية.

وقامت قوات اميركية قبل يومين بقصف الطريق الذي تسلكه القافلة عند الحدود الادارية لمحافظة دير الزور واوقفت تقدمها باتجاه البوكمال على الحدود العراقية.

سيريانيوز