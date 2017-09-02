أعلن وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو , يوم السبت، ان الوضع في سوريا هذه السنة افضل من العام الماضي.

ونقلت وكالة (الاناضول) عن اوغلو قوله, أثناء مشاركته بفعالية بمناسبة عيد الأضحى المبارك في ولاية أنطاليا جنوبي البلاد، ان "بلاده تعمل من أجل تحقيق وقف إطلاق النار، والتوصل إلى حل سياسي ينهي الأزمة في سوريا".

وأضاف أن "المسؤوليات الملقاة على عاتق الحكومة التركية لا تنحصر في العمل على تطوير البلاد فحسب، بل في السعي من أجل إحلال السلام في المنطقة"

وتاتي تصريحات اوغلو عن تحسن الوضع بسوريا مماثلة للتصريحات الروسية والتي اشارت الى حدوث تغييرات ايجابية وان فرص التسوية السورية باتت قريبة, كما توقع الموفد الاممي الى سوريا ستيفان دي ميستورا بدء نهاية الحرب الدائرة في سوريا.

وتجري الاستعدادات لعقد مفاوضات استانا حول سوريا يومي 14- 15 الشهر الجاري, يليها مفاوضات جنيف المقررة في تشرين الاول المقبل.

وتعتزم الدول الضامنة (روسيا – ايران- تركيا) خلال لقاء استانا المقبل اعتماد خرائط نهائية لمناطق وقف التصعيد في سوريا, وتشكيل فريق عمل مهمته متابعة ملف الموقوفين والمفقودين.

وتم خلال اجتماع استانا 4 التوصل لاتفاق بين الدول الضامنة للهدنة للهدنة (روسيا – تركيا- ايران) حول انشاء 4 مناطق "خفض التصعيد" بسوريا, لمدة 6 أشهر, دخل حيز التنفيذ 6 ايار الماضي.