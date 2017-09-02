سقط قتلى وجرحى، يوم السبت، جراء هجوم نفذه تنظيم الدولة الاسلامية (داعش) على محطة للكهرباء في محافظة صلاح الدين شمالي العراق.

وأفاد مصدر أمني في محافظة صلاح الدين، بحسب (السوميرية نيوز) بأن "الحصيلة النهائية لتسلل الانتحاريين لمحطة الكهرباء "الجلسبة" شرقي سامراء بلغت 6 قتلى و 9 مصابين من الأجهزة الأمنية وتم تحرير بقية الموظفين المحتجزين"، مضيفا أن قوات الأمن تمكنت من قتل 7 من الإرهابيين".

بدوره, قال مصدر عسكري عراقي في تصريح لوكالة (الأناضول) إن قوات مشتركة (من الجيش والشرطة والحشد الشعبي) قتلت ثمانية انتحاريين من تنظيم "داعش"، بعد اقتحامهم محطة لإنتاج الطاقة الكهربائية في مدينة سامراء (بمحافظة صلاح الدين)، مع وقوع إصابات في صفوف القوات العراقية.

من جانبه، أكد الملازم في شرطة صلاح الدين، نعمان الجبوري، أن "الهجوم على محطة كهرباء الجالسية شرقي سامراء، أسفر عن سقوط 7 قتلى، غالبيتهم من عناصر أمن حماية المحطة، إضافة إلى إصابة 11 آخرين بجروح".

وأضاف أن "قوات الأمن فرضت طوقا أمنيا في المنطقة، ومنعت حركة السيارات، واستدعت قوات من الجيش تابعة لقيادة عمليات سامراء، وبدأت حملة تفتيش في المنطقة خشية وجود انتحاريين آخرين".

وتقع مدينة سامراء في محافظة صلاح الدين على بعد 175 كيلومترا إلى الشمال من العاصمة بغداد، ومنذ طرد "داعش" منها عام 2014 تتعرض المدينة لهجمات بين فترات متباينة.

وكانت القوات العراقية بدأت استعداداتها لشن عملية عسكرية تستهدف تحرير قضاء الحويجة في محافظة كركوك (شمال)، والشطر الشرقي من قضاء الشرقاط في محافظة صلاح الدين من "داعش".

وسيطر "داعش" على ثلث مساحة العراق عندما اجتاح شمالي وغربي البلاد صيف 2014، إلا أنه خسر معظم تلك الأراضي في معارك ضد القوات العراقية مدعومة من التحالف الدولي لمحاربة التنظيم، بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية.

سيريانيوز