تساءل وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل حول إمكانية ربط موضوع عودة النازحين السوريين برحيل الرئيس بشار الأسد.

وغرد باسيل على صفحته عبر (تويتر), قائلا : هل يمكن ربط موضوع عاجل وضروري ومصيري مثل عودة النازحين السوريين الى بلدهم بموضوع واضح انّه لن يحصل قريباً مثل موضوع رحيل الرئيس الأسد؟”.

وتساءل هل يجوز انتظار ضوء أخضر دولي، لن يأتي قريباً، لتحقيق موضوع وطني وجودي كياني خطير وطارىء مثل موضوع عودة النازحين السوريين الى بلدهم؟

ووصلت ازمة اللاجئين السوريين في لبنان الى الذروة , وسط انقسامات حيال هذه الملف, حيث يشدد مسؤولون في حزب الله على ان الموضوع يجب بحثه مع النظام السوري واجراء التفاوض معه بخصوص مسألة عودة النازحين, في رفض الحريري التعامل مع أي جهة بشأن عودتهم , باستثناء الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة.

وبلغت أعداد اللاجئين السوريين في لبنان حوالي مليون وخمسمئة ألف لاجئ سوري بحسب الأمم المتحدة, أي مايعادل ربع سكان البلاد, يقطن جلّهم, بمخيمات بمحيط القرى والبلدات اللبنانية, وتعاني غالبية المخيمات من تدني مستوى الخدمات ونقص إجراءات الأمان.