جدد رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري, موقفه الثابت حيال الرئيس بشار الاسد, مطالباَ بفترة انتقالية في سوريا.

ونقلت صحف لبنانية عن الحريري قوله, في مقابلة مع محطة “سي نيوز”, نشرت امس الجمعة, ان مناقشاتنا ستكون صريحة خلال مقابلتي لبوتين في 13 ايلول وسنتحدث عن موضوع دعم الاسد.

وتعد روسيا من اكثر الدول الداعمة لسوريا, حيث تقدم دعماً جوياً للجيش النظامي ما ساهم في تغيير موازين القوى على الأرض لصالح الاخير, كما تعتبر الدولة الضامنة لاتفاق وقف إطلاق النار في سوريا، الذي دخل حيز التنفيذ في 30 كانون الأول.

وأضاف الحريري ان "العالم سيحاكم الاسد وليس سعد الحريري", داعيا الى "ضرورة اقامة فترة انتقالية بسوريا".

وكان الحريري قال في وقت سابق الجمعة في مقابلة مع صحيفة (لوموند) الفرنسية، أنه لا يوجد أمام الرئيس بشار الأسد أي خيار سوى الرحيل، مضيفاً أن بقاءه يمنع الإستقرار.

ويأتي موقف الحريري المعارض للنظام السوري على خلفية الازمة السورية , وسط انقسام سياسي حاد بين الأطراف اللبنانية وبخاصة حول الملف السوري.

يشار الى ان حدة الانتقدات الدولية واللهجات العدائية والمطالبة برحيل الاسد تراجعت مؤخرا, حيث بدات التصريحات تتركز على اهمية الحل السياسي للازمة واهمية تفعيل اتفاقات الهدن.