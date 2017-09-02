قال وزير الدفاع التركي، نور الدين جانيكلي، يوم الجمعة, ان المقاتلين الاكراد في سوريا تلقوا خلال الاشهر الاخيرة اسلحة وذخائر من حلفاء بلاده.

ونقلت وكالة (الاناضول) عن الوزير التركي قوله, في كلمة تهنئة بعيد الأضحى، ألقاها في مقر حزب العدالة والتنمية الحاكم بولاية غيريسون, ان "حلفاء بلاده ارسلوا أكثر من ألف شاحنة، محملة بالسلاح والذخائر, الى منظمة "ي ب ك/ب ي د" في سوريا".

وشكك الوزير التركي في ان يكون الهدف من ارسال الاسلحة هو محاربة تنظيم "الدولة الاسلامية" (داعش) .

ولم يحدد الوزير الدول او الاطراف التي قامت بارسال الاسلحة, لكن غالبا ماتتهم تركيا, على لسان عدد من مسؤوليها, واشنطن بدعم و ارسال اسلحة للمقاتلين الاكراد في سوريا.

واضاف الوزير ان "لو كان الأمر كذلك لكان يكفي نقل 80 أو 90 شاحنة سلاح، إلا أننا رصدنا أكثر من ألف شاحنة، أي ما يكفي لتجهيز جيش من حوالي 50 ألف شخص".

واردف أن عددًا من الدول الحليفة لبلاده تطبق حظرًا "مقنّعًا" على بيع الأسلحة لها في الآونة الأخيرة، إلا أنها تقدم الأسلحة لمنظمة إرهابية تستهدف وحدة الأراضي التركية.

وسبق ان تحدثت تركيا عن ارسال الولايات المتحدة الأمريكية أسلحة ومعدات عسكرية إضافية للمقاتلين الأكراد في سوريا, لقتال تنظيم "الدولة الاسلامية" (داعش), لكن السفارة الأمريكية في أنقرة نفت ذلك.

وتدعم واشنطن المقاتلين الاكراد في المعارك ضد تنظيم "الدولة الاسلامية" (داعش) في الرقة, كما زودتهم بالسلاح, الامر الذي مخاوف تركيا واعتبرت الخطوة تهديد لأمنها، إذ تصنف "وحدات حماية الشعب الكردية" السورية كتنظيم إرهابي لصلاته بـ"حزب العمال الكردستاني".