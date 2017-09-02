اعلن مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا, يوم السبت, ان فرص التوصل للتسوية السياسية في سوريا باتت تقريبة, مشيرا الى اعتراف الدول الغربية بالتغييرات الايجابية الحاصلة في البلاد لكن على "مضض".

وقال نيبينزيا في مقابلة مع وسائل الإعلام الروسية في نيويورك, ان "جميع الدول بما فيها المعارضة لروسيا تضطر للاعتراف بالتغييرات الإيجابية في مجال الاستقرار في سوريا والمرتبطة بجهود موسكو المبذولة ".

واشار الى ان ان "النجاحات في مجال مكافحة الإرهاب والحد من المناطق التي يسيطر عليها الإرهابيون وخلق مناطق آمنة وتوفير الظروف لتسليم المساعدات الإنسانية".

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قال امس الجمعة ان مايمهد لتحسين الوضع السوري هو توجيه الضربة القوية للإرهابيين وتهيئة الظروف لبدء العملية السياسية وعودة الشعب السوري إلى الحياة السلمية.

وسبق ان تحدثت الأركان الروسية في اب الماضي عن تغييرات جذرية حدثت في سوريا في الاونة الاخيرة, و نجاحات وألحقت هزيمة كبيرة بمجموعة "داعش" في عدة مناطق .

وأضاف المندوب الروسي اننا "نشهد بالفعل اقتراب موعد التسوية السياسية التي نسعى جاهدين إلى تحقيقها".

واردف نيبينزيا "نحن في سوريا نريد شيئا واحدا: نريد التسوية السياسية، نريد أن يقرر السوريون مصيرهم، نريد الحفاظ على الدولة السورية".

وكان الموفد الاممي الى سوريا ستيفان دي ميستورا توقع, يوم الجمعة, بدء نهاية الحرب الدائرة في سوريا, محذراَ من غياب العملية السياسية في البلاد.

وتجري الاستعدادات لعقد مفاوضات استانا حول سوريا يومي 14- 15 الشهر الجاري, يليها مفاوضات جنيف المقررة في تشرين الاول المقبل.