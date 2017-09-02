اعلن التحالف الدولي, يوم الجمعة, انه لايمكن تأكيد انباء استعادة قوات "سوريا الديقمراطية" السيطرة على مدينة الرقة القديمةمن قبضة تنظيم "الدولة الاسلامية" (داعش).

وقال متحدث من التحالف, لوكالة (سبونتيك), " لا نستطيع في اللحظة الراهنة تأكيد هذه الأنباء".

وكانت قوات "سوريا الديمقراطية" أعلنت امس الجمعة سيطرتها على كافة البلدة القديمة في الرقة، معقل "داعش" .

واضاف المتحدث ان "سوريا الديمقراطية" تحقق تقدما كبيرا حول مركز المدينة وفي أرجاء الرقة ويسيطرون على مساحات أكبر مع كل يوم".

ويحاصر المقاتلون الأكراد, بدعم من الولايات المتحدة، مدينة الرقة منذ نحو شهر، وسيطروا على أجزاء من المدينة, لكن قوات "سوريا الديمقراطية" رجحت انتهاء المعركة في غضون شهرين.

وبدأت قوات "سوريا الديمقراطية" التي يبلغ عدد مقاتليها نحو 30 ألف شخص، اقتحام الرقة منذ 6 تموز الماضي، بعد أشهر من العملية الرامية لتطويق المدينة.