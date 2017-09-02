رفض رئيس وفد المعارضة المسلحة في جولة "أستانا 5" الماضية، رئيس أركان "الجيش الحر"، العميد ركن أحمد بري، وجود "منصة موسكو" نهائياَ, ضمن الوفد الموحد للمعارضة السورية.

وشدد بري, في تصريحات لوكالة (سبونتيك), على عدم قبول مشاركة "منصة موسكو" في الوفد الموحد الذي يجري العمل على تشكيله في مؤتمر "الرياض-2".

وعقد اجتماع في العاصمة الرياض يوم 22 من اب الماضي , ضم وفود المعارضة السورية في الرياض، دون التوصل لاتفاق، وسط اتهامات من منصتي "الرياض" و"القاهرة" لمنصة "موسكو" بتعطيل التوافق لرفضها الخوض في مستقبل الأسد.

لكن "منصة موسكو" كشفت في وقت سابق عن وجود تطور كبير بالموقف السعودي خلال اجتماع الرياض، مبينة أن السعودية طالبت بتحضير مؤتمر ثان بشهر تشرين الأول.

واعتبر بري ان "منصة موسكو" لا تمثل رؤية وأهداف الشعب السوري,و لا تفاوض على مصير الاسد".

وجاء ذلك عقب ساعات من مطالبة "منصة موسكو", المنسق العام "لمنصة الرياض" رياض حجاب, بعزله عن العمل السياسي, متهمة اياه بمحاولة نسف العملية التفاوضية بسوريا.

وترفض "منصة الرياض" استمرار الاسد في السلطة, وهو امر مخالف لمبادئ "منصة موسكو", اما الأولوية بالنسبة "لمنصة القاهرة" هو تحقيق انتقال سياسي مشترك بين الحكومة والمعارضة للتوحد من أجل محاربة "الإرهاب".

وحول مشاركة بري في لقاء استانا المقبل, اشار الى ان "المعارضة المسلحة لم تتلق بعد دعوة للمشاركة في اجتماع "أستانا 6" المرتقب".

واضاف أن "الفصائل ستجتمع بعد تسلمها الدعوة وتتخذ قرارا توافقيا بهذا الشأن".

ومن المقرر عقد جولة استانا6 يومي الـ14 والـ15 من الشهر الجاري, حيث تعتزم الدول الضامنة خلال اللقاء اعتماد خرائط نهائية لمناطق وقف التصعيد في سوريا, وتشكيل فريق عمل مهمته متابعة ملف الموقوفين والمفقودين.

وانتهت الجولة الـ5 من مفاوضات أستانا في 5 تموز ، بـنتائج وصفت بأنها " ايجابية" تهدف إلى تثبيت نظام وقف إطلاق النار في سوريا, بحسب وصف الدول الضامنة للهدنة.

وتم خلال اجتماع استانا 4 التوصل لاتفاق بين الدول الضامنة للهدنة للهدنة (روسيا – تركيا- ايران) حول انشاء 4 مناطق "خفض التصعيد" بسوريا, لمدة 6 أشهر, دخل حيز التنفيذ 6 ايار الماضي.