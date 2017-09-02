اصدر التحالف ضد تنظيم داعش بيانا يوم الجمعة بين فيه بان قافلة مسلحي داعش عادت الى الصحراء السورية بعدما ابلغ التحالف النظام عبر روسيا بانه من غير المسموح ان تتوجه القافلة شرقا.

وجاء في البيان بان القافلة موجودة في المنطقة بين حيميمة والسخنة في الصحراء السورية.

واوضح التحالف بانه "تواصل مع الجانب الروسي لينقل رسالة الى النظام بانه لن يسمح بتوجه القافلة شرقا".

واضاف البيان بان الولايات المتحدة والعراق "لم تكن طرفا" في الاتفاق الذي جرى بين حزب الله وداعش والنظام السوري، وان التحالف سيستمر باتخاذ التدابير اللازمة في اي زمان وكل مكان ضد داعش مع الحفاظ على حياة المدنيين.

وكانت قافلة من مسلحي داعش توجهت الاسبوع الماضي من الحدود اللبنانية السورية باتجاه دير الزور وفق تسوية تمت بين حزب الله وداعش لاخلاء المناطق الحدودية من تواجد الاخيرة.

ووجه الاتفاق بالرفض من قبل اطراف عراقية وكردية وعبرت ايضا الولايات المتحدة الاميركية عن رفضها لنقل مسلحي داعش الى الحدود العراقية.

وقامت قوات اميركية قبل يومين بقصف الطريق الذي تسلكه القافلة عند الحدود الادارية لمحافظة دير الزور واوقفت تقدمها باتجاه البوكمال على الحدود العراقية.