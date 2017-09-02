أعلنت وزارة الدفاع الروسية, يوم السبت, ان الجيش السوري يتقدم بنجاح لفك الحصار عن مدينة دير الزور, بدعم من الطيران الروسي.

وأوضحت الوزارة, في بيان لها, نشرته وسائل اعلام روسية, ان " القوات الحكومية السورية، بدعم من قوات الفضاء الروسية، تواصل تطويق مسلحي تنظيم "داعش " بالقرب من مستوطنة أكربات في محافظة حماة".

واشار البيان الى ان هزيمة التنظيم في دير الزور ستصبح هزيمة إستراتيجية في سوريا.

وكانت وزارة الدفاع الروسية اعلنت، يوم الأحد الماضي, ان الجيش السوري يتقدم باتجاه دير الزور لفك الحصار عن المدينة, حيث تمكن من تصفية مجموعة من مسلحي تنظيم "داعش" بمنطقة غانم علي بوادي نهر الفرات، وذلك بدعم من سلاح الجو الروسي.

وصف وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو سابقاً مدينة دير الزور، التي يحاصرها "داعش" منذ العام 2014، بأنها "نقطة أساسية على ضفاف الفرات"، سوف يسمح فك الحصار عنها، "إلى حد بعيد".

ويأتي الحديث عن تقدم الجيش السوري باتجاه دير الزور, عقب ايام على اعلان قوات "سوريا الديمقراطية", المدعومة من الولايات المتحدة, ان الهجوم على مدينة دير الزور لاستعادتها من (داعش), سيبدأ قريباً جداً.