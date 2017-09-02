تم الافراج عن طيار سوري اسير سقطت طائرته في منطقة في البادية السورية تسيطر عليها المعارضة الشهر الماضي.

وتم اسقاط طائرة الطيار علي الحلوة وهو ضابط في سلاح الجو السوري برتبة رائد منتصف شهر اب الماضي في منطقة يسيطر عليها فصيل معارض يطلق على نفسه "اسود الشرقية" في البادية السورية.

الطيار علي الحلو بعد القاء القبض عليه عقب سقوط طائرته 15 اب الماضي

وتناقلت شبكات التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تظهر اتمام صفقة التبادل التي لم يعلن عنها رسميا.

وظهر الطيار الحلوة في شريط فيديو مصور يتلقى التهاني في منزله في تلكلخ ( ريف حمص الغربي ) فيما بث حساب فصيل "اسود الشرقية" مقطع فيديو بيبن وصول مفرج عنهم من سجون النظام السوري الى منطقة القلمون الشرقي.

وظهر الحلوة في لقاء مصور مع احد حسابات شبكة موالية على اليوتيوب يوجه رسالة شكر لمستقبليه في البلدة.

واوردت مصادر معارضة بان الصفقة تضمنت الافراج عن 30 عنصر من الجيش النظامي الى جانب الطيار في مقابل الافراج عن 100 معتقل معظمهم نساء من جانب المعارضة.

ونشرت وسائل اعلام مقربة من النظام صورا لرئيس فرع الامن العسكري في السويداء وفيق ناصر مع الاسرى "المحررين" من الجيش النظامي.

الاسرى المحررين من الجيش النظامي مع رئيس فرع الامن العسكري وفيق ناصر

واشار بيان سابق لفصيل "اسود الشرقية" بانه يتلقى ضغوط من غرفة التنسيق بالاردن التي تعمل بالتنسيق مع الولايات المتحدة بشأن سير العمليات في مناطق البادية المحاذية لمحافظة السويداء.

فيما اكدت مصادر معارضة تسليم الطيار تم "بضغط مباشر" من الحكومة الاردنية ، ولم يتسنى لسيريانيوز التاكد من هذا من مصدر مستقل.

سيريانيوز