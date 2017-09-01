اعلنت الشرطة في كوريا الجنوبية يوم الجمعة ، انها تمكنت من انقاذ لاجئا سوريا شابا، حاول الانتحار بالقفز من فوق جسر.

ونقلت وكالة الانباء الكورية الجنوبية (يونهاب) عن الشرطة في مدينة بوسان قولها إنها " تلقت بلاغا من رجل أجنبي، قال فيه إنه سيقوم بالانتحار بالقفز من جسر، ويريد أن يموت، فما كان منها الا الاسراع للإمساك بالرجل وإنقاذه، بعد أن كان معلقا على حافة الجسر لمدة تتراوح بين 3 - 5 دقائق."

واضافت الشرطة أن "الرجل الأجنبي هو لاجئ سوري شاب (21 سنة)، وصل إلى كوريا الجنوبية في كانون الثاني العام الماضي، ويعمل بأجر يومي".

واوضحت الشرطة ان الرجل السوري، قال لهم " أن حبيبته أصبحت مقيمة غير شرعية بسبب تجاوزها فترة الإقامة المسموح بها، وأنه لا يستطيع العيش معها بدون عقد شرعي، لأن ذلك يخالف الدين الإسلامي والعرف".

وكانت صحيفة "يويورك تايمز" قالت في تحقيق لها مؤخرا، أن اللاجئين السوريين في كوريا الجنوبية يعيشون "مجهولين"، ولا يكترث بهم أحد، بل يعاملون بجفاء.

وتقدر عدد السوريين في كوريا الجنوبية بـ 670 شخصًا، وتمنحهم السلطات بكوريا الجنوبية تأشيرة إنسانية، وهي وثيقة قابلة للتجديد سنويًا، إلا أنها لا تخولهم الحصول على عمل، وعلى ميزات عديدة مفتوحة أمام اللاجئين المعترف بهم في كوريا، كالرعاية الصحية ولم شمل عوائلهم.