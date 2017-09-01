كشفت وزارة الدفاع الروسية, يوم الجمعة, ان الطارئات الجوية الروسية شنت قرابة 500 طلعة ودمرت اكثر من 900 موقع للارهابيين في سوريا في غضون اسبوع.

وأوضحت الدفاع الروسية, في بيان لها, نشرته وسائل اعلام روسية, أن "طائراتها نفذت في أسبوع 350 طلعة، أدت إلى تدمير أكثر من 900 موقع للزمر الإرهابية الدولية المنتشرة في سوريا".

وأشارت كذلك إلى أن "طائراتها بلا طيار، نفذت في الأسبوع المذكور 130 طلعة، استطاعت خلالها رصد أكثر من 400 موقع للإرهابيين هناك".

وجاء بيان الدفاع الروسية تزامنا مع اعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين, في مقاله له, ان ما يمهد لتحسين الوضع السوري هو "توجيه الضربة القوية للإرهابيين".

وحددت موسكو منذ ايام شروط انتهاء العملية العسكرية الروسية في الاراضي السورية, مبينة انها مستمرة في دعمها للقوات السورية حتى القضاء على المجموعات المسلحة الإرهابية.

وسبق ان تحدثت الأركان الروسية في اب الماضي عن تغييرات جذرية حدثت في سوريا في الاونة الاخيرة, و نجاحات وألحقت هزيمة كبيرة بمجموعة "داعش" في عدة مناطق ، وتحرير محافظة حلب بشكل كامل من الإرهابيين".

وتعد روسيا من اكثر الدول الداعمة لسوريا, حيث تقدم دعماً جوياً للجيش النظامي ما ساهم في تغيير موازين القوى على الأرض لصالح الاخير, كما تعتبر الدولة الضامنة لاتفاق وقف إطلاق النار في سوريا، الذي دخل حيز التنفيذ في 30 كانون الأول.