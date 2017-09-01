تعتزم السلطات الألمانية إجلاء نحو 60 ألف ساكن من مدينة فرانكفورت، وإخلاء مركز المدينة الذي يضم مقر شرطة ومستشفيين والبنك المركزي الألماني، ، وذلك يوم الأحد، للسماح بإبطال مفعول قنبلة من عهد الحرب العالمية الثانية.

وأشار متحدث باسم البنك المركزي الألماني أن "الترتيبات الأمنية المعتادة" ستظل متبعة أثناء عمل خبراء المفرقعات على إبطال مفعول القنبلة.

ويقع مقر البنك المركزي الألماني على بعد أقل من 600 متر من مكان القنبلة ويحوي 1710 أطنان من الذهب تحت الأرض وهو ما يمثل نحو نصف احتياطيات البلاد.

وقال مسؤولو مدينة فرانكفورت إن الإخلاء سيشمل أكثر من 60 ألفا من السكان لمدة لا تقل عن 12 ساعة بما يشمل 20 دارا للمسنين ودار الأوبرا والحي الدبلوماسي.

يذكر أن القنبلة أسقطتها القوات الجوية البريطانية في زمن الحرب العالمية الثانية، وتزن 1.8 طن، وقد اكتشفت خلال أعمال حفر في موقع بناء.

سيريانيوز