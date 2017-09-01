قال المتحدث باسم "قوات سوريا الديمقراطية" طلال سلو يوم الجمعة، إنه تمالسيطرة على كامل البلدة القديمة في الرقة بعد معارك مع تنظيم الدولة الاسلامية (داعش).

وذكرت وكالة الانباء الفرنسية (ا ف ب) أن قوات سوريا الديمقراطية وبدعم من التحالف الدولي سيطرت على البلدة القديمة في الرقة، معقل تنظيم "داعش" في سوريا.

وأوضح سلو أن "قوات سوريا الديمقراطية" أصبحت على "مشارف المربع الأمني للتنظيم في وسط المدينة حيث تتواجد كافة مقراته الرئيسية"، أي بمعنى أن التنظيم لا يزال يتحصن في داخل المدينة.

ويحاصر المقاتلون الأكراد, بدعم من الولايات المتحدة، مدينة الرقة منذ نحو شهر، وسيطروا على أجزاء من المدينة, لكن قوات "سوريا الديمقراطية" رجحت انتهاء المعركة في غضون شهرين.

وبدأت "قوات سوريا الديمقراطية" التي يبلغ عدد مقاتليها نحو 30 ألف شخص، اقتحام الرقة منذ 6 تموز الماضي، بعد أشهر من العملية الرامية لتطويق المدينة.

سيريانيوز