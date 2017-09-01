واصل الجيش النظامي, يوم الجمعة, تقدمه بانتزاع مناطق جديدة من تنظيم" الدولة الاسلامية" ("داعش) في السلمية بحماه وريف حمص , كما تمكن من الوصول الحدود الإدارية لمحافظة دير الزور

وقال مصدر عسكري في تصريح لـ (سانا ) بأن "وحدات من الجيش واصلت عملياتها العسكرية الناجحة بريف حمص الشرقي وبسطت سيطرتها على منطقة بجبهة 12 كم وعمق 4 كم شمال قرية منوخ على أطراف ناحية جب الجراح".

وكان النظامي واصل الاربعاء قبل الماضي التقدم عند المحور الشمالي لـ جبل شاعر وسيطر على عدة نقاط, بعد اشتباكات مع تنظيم "داعش"، كما سبق له السيطرة بشكل كامل على مدينة السخنة اخر معاقل "داعش" بريف حمص الشرقي.

تزامن ذلك مع مواصلة النظامي, بحسب المصدر, بإسناد من حوامات الدعم الناري في عمق البادية , حيث تمت السيطرة على مساحات جديدة والوصول إلى الحدود الإدارية لمحافظة دير الزور من اتجاه مدينة السخنة".

وكان النظامي حقق تقدماً ملحوظاً عقب سيطرته على مدينة السخنة مطلع الشهر الجاري، في إطار حملته لفك الحصار عن مدينة دير الزور، في وقت أطبق فيه الخناق على عناصر "داعش" في بلدة عقيربات شرق حماة والتي تعد مركز الإمداد الرئيسي للتنظيم.

من جهة اخرى, اشار المصدر الى ان "الجيش استعادة السيطرة على 9 قرى وعدد من التلال الحاكمة بريف السلمية في ريف حماة الشرقي, بعد معارك مع "داعش"".

ووسع الجيش النظامي, يوم الخميس, من نطاق سيطرته في ريف السلمية بالريف الشرقي لمحافظة حماة, بعد معارك مع تنظيم "الدولة الاسلامية" (داعش).

وشن النظامي, مؤخرا, عملية عسكرية ضد (داعش), في ريف السلمية الشرقي بحماه, وتمكن من احكام السيطرة على نقاط استراتيجية على خط البترول.

يشار إلى ان القوات الروسية تنفذ عملية عسكرية في سوريا منذ نهاية أيلول 2015، وتقدم الدعم الجوي للجش النظامي الأمر الذي ساهم في تغيير موازين القوى على الأرض واستعادة مساحات كبيرة من البلاد.

سيريانيوز