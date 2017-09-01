تبنى تنظيم "داعش", يوم الجمعة، التفجير الانتحاري الذي استهدف مديرية الشرطة في مدينة تيارت بالجزائر ،وتسبب بمقتل شرطيين .

وكانت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية افادت يوم الخميس، ان إرهابيا يحمل حزاما ناسفا حاول دخول مقر أمن الولاية مستعملا سلاحا ناريا، إلا أن رجال الأمن منعوه من ذلك، حيث ارتمى أحد الشرطيين عليه فقضى في الانفجار.

وأضافت الوكالة ان آخر أصيب بجروح جراء الاعتداء ، وتوفي لاحقا متأثرا بجروحه.

وتعتبر هذه المحاولة الثانية لتنفيذ هجوم انتحاري على مقر للشرطة في الجزائر هذا العام ، حيث تبنى تنظيم (داعش ) في شباط الماضي، اعتداء انتحاريا تم إحباطه، ضد مديرية أمن في مدينة قسنطينة في شرق الجزائر العاصمة.

وتعاني مناطق في الجزائر من عمليات إرهابية لمجموعات متشددة ضد مدنيين والقوات الجزائرية، إلا أنها انحسرت في الأعوام الأخيرة، بعد سلسلة من الأعمال العسكرية التي قام بها الجيش الجزائري في تلك المناطق.