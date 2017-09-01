أقر التحالف الدولي, ضد تنظيم "الدولة الاسلامية" (داعش), يوم الجمعة, بمقتل 61 مدنيا في ضرباته بسوريا والعراق, ليرتفع عدد القتلى المدنيين الى 685 منذ بدء عملياته العسكرية.

واوضح التحالف, في بيان, نشرته وكالة (رويتر), انه "تحرى خلال شهر تموز 37 تقريرا بشأن مقتل مدنيين, وتوصل إلى أن 13 تقريرا منها يعتد بها وأن ما يقدر بنحو 61 مدنيا قتلوا بطريق الخطأ".

وذكر البيان أن التحالف "يحقق حاليا في 455 تقريرا آخر عن مقتل مدنيين بسبب قصفه المدفعي أو ضرباته الجوية. وبهذا يتم الاقرار حتى الآن بسقوط 685 مدنيا على الأقل قتلى جراء القصف الجوي أو المدفعي منذ بدء عملياته في آب 2014".

وكان التحالف اقر في اب الماضي بقتله 624 مدنيا جراء الضربات التي نفذها في سوريا والعراق منذ عام 2014.

ويشن طيران التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة منذ عام 2014، ضد تنظيم "داعش"، غارات بشكل شبه يومي على مواقع التنظيم في المناطق الخاضعة تحت سيطرته لاسيما الرقة ودير الزور, ما يؤدى الى سقوط قتلى بين المدنيين جراء تلك الغارات.

ويواجه التحالف اتهامات من قبل منظمات دولية باستهداف المدنيين والبنى التحتية خلال عملياته ضد "داعش" في سوريا فيما ترفض الحكومة السورية عمليات التحالف, وتصف تدخله بأنه "غير شرعي".