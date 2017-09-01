ضمنت اليابان تأهلها إلى نهائيات كأس العالم لكرة القدم المقررة في روسيا عام 2018، بفوزها على ضيفتها أستراليا 2-صفر ضمن الجولة التاسعة قبل الأخيرة، في سايتاما.

وسجل تاكوما اسانو (41) ويوسوكي ايديغوتشي (83) هدفي منتخب "الساموراي الأزرق" الذي بلغ النهائيات للمرة السادسة على التوالي.



ورفعت اليابان رصيدها إلى 20 نقطة من 9 مباريات في صدارة المجموعة الثانية، بفارق 4 نقاط عن السعودية واستراليا، وذلك قبل جولة على ختام الدور الثالث الحاسم.



واستهلت اليابان مشاركاتها بكأس العالم في 1998 ولم تغب عن الحدث العالمي منذ حينها، علماً بأنها بلغت دور الـ16 مرتين، على أرضها في 2002 وفي جنوب أفريقيا 2010.



ويتأهل بشكل مباشر إلى المونديال أول وثاني كل من المجموعتين، بينما يخوض صاحبا المركز الثالث في المجموعتين ملحقا اسيويا، يواجه الفائز به رابع كونكاكاف.