أعلن التحالف الدولي, يوم الخميس, ان زعيم تنظيم "الدولة الاسلامية" (داعش) أبو بكر البغدادي, مازال على قيد الحياة ومختبئ في المنطقة الحدودية بين سوريا والعراق.

ونقلت وسائل اعلام عن قائد بالتحالف ستيفن تاونسند, في مؤتمر صحفي, إن " البغدادي ما زال حي على الارجح، ويرجح أن يكون مختبئا في مكان ما في وادي الفرات .. لا أعتقد أنه مات .. نحن نبحث عنه كل يوم".

ويأتي ذلك وسط جدول حول هذا الموضوع, حيث اعترف (داعش) في العراق بمقتل البغدادي, دون توضيح ظروف وكيفية مقتله, في حين نفت الداخلية العراقية ومصادر كردية هذه الانباء, مؤكدة ان البغدادي حي ومختبئ بسوريا, لكن واشنطن ردت على هذا الأمر بعدم وجود أي إثباتات.

كما أعلن الكرملين انه لا يملك معلومات موثقة تفيد بمقتل البغدادي, مشيرا الى انه يتحقق من هذه الأنباء.

وكانت وزارة الدفاع الروسية ، رجحت في وقت سابق، أنها تمكنت من تصفية على أبو بكر البغدادي إثر ضربة جوية من قبل القوات الجوية الروسية في 28 أيار .

ويعود آخر تصوير علني للبغدادي، إلى اعتلائه منبر جامع النوري الكبير بالموصل، 2014 ليعلن قيام "دولة الخلافة".