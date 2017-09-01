تعرضت حافلة تقل مجموعة من الطالبات, يوم الجمعة, لحادث أسفر عن مصرع وإصابة العشرات منهن في جنوب إيران.

واوضح مساعد رئيس منظمة الطوارئ في البلاد لشؤون العمليات حسين نوري, في تصريح لوكالة ( فارس) ان هذا الحادث وقع في الطريق بين مدينة داراب وميناء بندر عباس قرب قرية قلعه بيابان، حيث تم على الفور ارسال 15 سيارة اسعاف الى مكان الحادث".

واضاف ان هذا الحادث المؤسف ادى الى "وفاة 11 شخصا، واصابة 33 آخرين, 13 من المصابين بحالة خطرة, حيث تم نقلهم الى مستشفى الامام الحسين (ع) بمدينة داراب".

وفي سياق متصل, اعلن سعيد اجرائي الخبير بمركز ادارة الطوارئ في مدينة داراب في محافظة هرمزكان , في تصريح لوكالة (ارنا), ان "حافلة تقل مجموعة من الطالبات تعرضت لحادث اسفر عن مقتل 9 منهن وسائق السيارة و كذلك اصابة 35 اخرين".

واضاف انه "تم ارسال 13 سيارة اسعاف الي مكان الحادث لنقل المصابين الي المستشفي، لافتا الي ان 13 منهن في حالة حرجة" .

وكانت الحافلة تقل 42 طالبة بالاضافة الى مشرفتين متجهة من محافظة هرمزكان الى مدينة شيراز للمشاركة في مخيم طلابي حينما تعرضت للحادث قرب مدينة داراب الواقعة على بعد 225 كلم جنوب شرق مدينة شيراز مركز محافظة فارس جنوب ايران.