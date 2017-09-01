أعلن مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان الأمير زيد بن رعد الحسين, يوم الخميس, ان عدد المدنيين اللذين قتلوا جراء عمليات القصف في محافظة الرقة, معقل تنظيم "الدولة الاسلامية" (داعش), خلال شهر اب الماضي, وصل الى ما لا يقل عن 151 شخصا.

ونقلت وكالات انباء عن الحسين قوله, في مؤتمر صحفي, إن المدنيين المحاصرين في معركة مدينة الرقة السورية يدفعون "ثمنا غير مقبول"، متهماَ القوات الأجنبية التي تقاتل مسلحي "داعش" في المدينة بأنها "أخفقت في تفادي سقوط قتلى من المدنيين".

وتطرق الى اوضاع المدنيين العالقين في الرقة, كاشفا عن تعرض 20 ألف مدني للقصف ,كما يتم استخدامهم كدروع بشرية من قبل "داعش", مؤكدا ان الهدف من هزيمة التنظيم هو "حماية ومساعدة المدنيين ".

واشار الأمير زيد الى مواصلة " داعش" منع المدنيين من الهرب من المنطقة رغم أن البعض يتمكن من الرحيل بعد دفع مبالغ طائلة من المال لمهربين, ولدينا تقارير أيضا عن أن التنظيم تعدم مهربين علنا".

ولفت الى قيام التحالف و سلاح الجو الروسي بشن عمليات بشكل منفضل في الرقة, حيث تم شن أكثر من ألفي غارة جوية في المحافظة وحولها خلال آب".

وجاءت تصريحات الامير زيد مماثلة لماقاله مستشار الأمم المتحدة الخاص المعني بمنع الإبادة الجماعية "أداما دينغ" منذ الاربعاء الماضي, حيث تحدث عن المخاطر و الاوضاع المتدهورة التي يتعرض لها المدنيون المحاصرون في محافظة الرقة , مشيرا الى ان ما لا يقل عن 25 ألفاً من المدنيين محاصرون في المحافظة , ودعا المجتمع الدولي لاتخاذ اجراء من اجل السماح لهم بالمغادرة بأمان.

ويحاصر المقاتلون الاكراد, بدعم من الولايات المتحدة، مدينة الرقة منذ نحو شهر، وسيطروا على أجزاء من المدينة, لكن قوات "سوريا الديمقراطية" رجحت انتهاء المعركة في غضون شهرين.

يشار الى ان العمليات العسكرية و المعارك داخل مدينة الرقة دفعت عشرات آلاف المدنيين إلى الفرار, فيما قدرت الأمم المتحدة أن نحو 25 ألفاً لا يزالون محاصرين داخل المدينة.

ويواجه التحالف اتهامات من قبل منظمات دولية باستهداف المدنيين والبنى التحتية خلال عملياته ضد "داعش" في سوريا , حيث اقر التحالف , في اب الجاري,، بمقتل 624 مدنيا جراء الضربات التي نفذها في سوريا والعراق منذ عام 2014.