كشفت وزارة الخارجية الكازاخستانية, يوم الجمعة, ان ممثلي الدول الضامنة للهدنة يعتزمون, خلال اجتماعهم في الجولة المقبلة من مفاوضات أستانا المقرر عقدها يومي الـ14 والـ15 من الشهر الجاري، اعتماد خرائط نهائية لمناطق وقف التصعيد في سوريا, وتشكيل فريق عمل مهمته متابعة ملف الموقوفين والمفقودين.

واوضحت الخارجية اكازاخستانية, في بيان لها, نشرته وسائل اعلام, ان الاطراف الضامنة ستبحث في جولة استانا المقبلة جملة من القضايا ذات الأهمية، وفي مقدمتها "الاتفاقات الناظمة لنشاط قوات الرقابة على استمرار وقف التصعيد، وتحديد مكوّن قوة الرقابة على وقف التصعيد في إدلب".

وتعتزم الاطراف الضامنة, بحسب البيان, إقرار خرائط موحدة ترسم حدود مناطق وقف التصعيد في إدلب وحمص والغوطة الشرقية، فضلا عن اقرار صيغة عمل مركز التنسيق المعني بمتابعة الوضع في هذه المناطق، وتشكيل فريق عمل يكلّف بمتابعة الإفراج عن الموقوفين وتحرير الرهائن، وتبادل تسليم جثث القتلى والبحث عن المفقودين".

وكان الموفد الاممي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا اعلن, يوم الأربعاء, ان محادثات أستانا بشأن سوريا ستعقد منتصف ايلول المقبل, يليها مفاوضات جنيف في تشرين الاول, في وقت اعرب عن الامل في التوصل إلى منطقة لخفض التوتر بإدلب.

وتم خلال اجتماع استانا 4 التوصل لاتفاق بين الدول الضامنة للهدنة للهدنة (روسيا – تركيا- ايران) حول انشاء 4 مناطق "خفض التصعيد" بسوريا, لمدة 6 أشهر, دخل حيز التنفيذ 6 ايار الماضي.

وانتهت الجولة الـ5 من مفاوضات أستانا في 5 تموز ، بـنتائج وصفت بأنها " ايجابية" تهدف إلى تثبيت نظام وقف إطلاق النار في سوريا, بحسب وصف الدول الضامنة للهدنة.

و تجري مشاورات لاسيما بين روسيا وتركيا حول ضرورة تنشيط الجهود للتوصل لاتفاق حول منطقة "خفض تصعيد" رابعة في محافظة ادلب.