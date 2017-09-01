قال الرئيس الفرنسي، مانويل ماكرون، يوم الجمعة, إن لبنان سيكون أول بلد يتلقى مساعدات فرنسية لمواجهة أعباء اللاجئين السوريين.

ونقلت وسائل اعلام عن ماكرون قوله, في مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس الحكومة اللبناني، سعد الحريري، في باريس ان "هناك عبء كبير على لبنان الذي يستضيف مليون ومائة ألف لاجئ…وقد كنت في لبنان في كانون الثاني ورأيت هذا بأم عيني".

ووصلت ازمة اللاجئين السوريين في لبنان الى الذروة , وسط انقسامات حيال هذه الملف, حيث يشدد مسؤولون في حزب الله على ان الموضوع يجب بحثه مع النظام السوري واجراء التفاوض معه بخصوص مسألة عودة النازحين, في رفض الحريري التعامل مع أي جهة بشأن عودتهم , باستثناء الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة.

وبلغت أعداد اللاجئين السوريين في لبنان حوالي مليون وخمسمئة ألف لاجئ سوري بحسب الأمم المتحدة, أي مايعادل ربع سكان البلاد, يقطن جلّهم, بمخيمات بمحيط القرى والبلدات اللبنانية, وتعاني غالبية المخيمات من تدني مستوى الخدمات ونقص إجراءات الأمان.