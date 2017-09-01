نفى وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف, يوم الجمعة, ان يكون قرار انشاء منطقة "خفض التوتر" في جنوب سوريا يشكل تهديداَ لمصالح إسرائيل الأمنية.

ونقلت وسائل اعلام عن لافروف قوله, في كلمة ألقاها أمام طلاب ومدرسي معهد العلاقات الخارجية بموسكو, انه "لا يمكن القول إن هذا قرار إقامة منطقة خفض التوتر جنوب سوريا كان خطوة نحو تجاهل المصالح الأمنية لإسرائيل".

واشار لافروف الى ان "الاتصالات الثلاثية بين روسيا والولايات المتحدة والأردن، تم إبلاغ الشركاء الإسرائيليين عن الاتجاه الذي يسير فيه هذا العمل".

وجاء ذلك بعدما كشفت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية أن وفودا من اسرائيل وروسيا والولايات المتحدة ، عقدت في أوائل تموز الماضي، سلسلة لقاءات سرية، بهدف بحث اتفاق الهدنة جنوب سوريا, لافتة ان الوفد الاسرائيلي احتج على عدم شمول الاتفاق الروسي الأمريكي لـ"حزب الله" والفصائل الإيرانية.

وكانت وزارة الدفاع الروسية أعلنت، الشهر الماضي، عن بدء عمل مركز المراقبة المشتركة لمنطقة تخفيف التوتر في محافظتي درعا والقنيطرة ، في العاصمة الأردنية عمان.

وجرى التوصل لاتفاق على هامش قمة العشرين في هامبورغ, بين الأردن وروسيا والولايات المتحدة على ترتيبات لدعم وقف إطلاق النار في جنوب غرب سوريا تشمل: درعا، القنيطرة والسويداء, بدءا من 9 تموز.