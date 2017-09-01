طالبت "منصة موسكو", يوم الجمعة, المنسق العام "لمنصة الرياض" رياض حجاب, بعزله عن العمل السياسي, متهمة اياه بمحاولة نسف العملية التفاوضية بسوريا.

وقال رئيس وفد "منصة موسكو" مهند دليقان, في حديث لـRT, ان حجاب اعتبر في لقاء عبر سكايب مع عدد من منظمات المجتمع المدني في مدينة بصرى الشام بريف درعا أن "العملية السياسية في جنيف وصلت إلى طريق مسدود"، ودعا الى "العودة نحو خيار إسقاط النظام بالقوة العسكرية".

واشار دليقان الى ان حجاب حذر في محادثة سكايب نفسها، الفصائل العسكرية من "الانجرار وراء المصالحات" التي وصفها بـ"الفخ الروسي".

واعتبر دليقان أن "الطريق مسدود بوجه حجاب وأمثاله، لأن من اختار إطلاق الشعارات غير القابلة للتحقيق وتدفيع الشعب السوري ثمنها سيسد طريقه في نهاية المطاف".

وسبق ان طالب وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف, يوم الثلاثاء, المعارضة السورية بالابتعاد عن لغة الإنذارات والتهديد والعودة إلى طاولة المفاوضات, مبديا دعم بلاده لمساعي السعودية في توحيد المعارضة السورية.

وعقد اجتماع في العاصمة الرياض يوم 22 من اب الماضي , ضم وفود المعارضة السورية في الرياض، دون التوصل لاتفاق، وسط اتهامات من منصتي "الرياض" و"القاهرة" لمنصة "موسكو" بتعطيل التوافق لرفضها الخوض في مستقبل الأسد.

لكن "منصة موسكو" كشفت في وقت سابق عن وجود تطور كبير بالموقف السعودي خلال اجتماع الرياض، مبينة أن السعودية طالبت بتحضير مؤتمر ثان بشهر تشرين الأول.

وترفض "منصة الرياض" استمرار الاسد في السلطة, وهو امر مخالف لمبادئ "منصة موسكو", اما الأولوية بالنسبة "لمنصة القاهرة" هو تحقيق انتقال سياسي مشترك بين الحكومة والمعارضة للتوحد من أجل محاربة "الإرهاب".

وتحدثت أنباء في الاونة الاخيرة عن قرار رياض حجاب بتنحيه من رئاسة "الهيئة العليا للتفاوض" المعارضة, بعد عقد اجتماع الرياض بشأن المعارضة, لاسباب صحية.